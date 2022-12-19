Одну з них у ніч проти 19 грудня вдалося збити силам ППО. У поліції показали уламки ворожої ракети, якою ворог намагався атакувати Миколаївську область.

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Атакували радянською ракетою

Про це у своєму телеграмі повідомив начальник Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет. Він зазначив, що окупанти стріляли уночі по Первомайському району.

Ми документуємо та виявили залишки збитої крилатої ракети виробництва радянських часів. Гарна робота ППО,

– зазначив він.



Уламки збитої російської ракети на Миколаївщині / Фото з телеграма Шайхета



Уламки збитої російської ракети на Миколаївщині / Фото з телеграма Шайхета

Не минулося без атаки дронами

Зауважимо, що цієї ночі було неспокійно у Миколаївській області. Близько 23:08 глава ОВА Віталій Кім зазначив, що над регіоном літають ворожі безпілотники. Згодом він додав, що БпЛА вдалося збити.

Цікаво, що повітряну тривогу в області оголосили лише після 23:40. За словами Кіма, він не знає, чому сирени повідомили про небезпеку з неба значно пізніше.

Зауважимо, що тоді про загрозу з неба попередили також мешканців Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Вінницької областей.

Додамо, що напередодні розвідка попередила про отримання Росією нової партії "Шахідів". Власне, саме тому ворог активізував атаки дронами-камікадзе.

Атакували вночі дронами також Київ