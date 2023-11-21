Силы обороны Юга подчеркнули, что враг продолжает терроризировать Одесчину. По области наносят удары.

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Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П. Противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Попадание произошло на территории:

Одессы;

Белгород-Днестровского района.

Враг попал по открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре. К счастью, погибших или пострадавших в результате атаки не было.

Заметьте! Воздушную тревогу в Одессе объявили в 17:06. Взрыв раздался буквально через несколько секунд.

Впоследствии в Одесской ОВА сообщили, что именно в Одессе произошло попадание по припортовой инфраструктуре. Местных жителей предупредили об активности вражеской авиации. Людей просят оперативно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не объявят об отбое тревог. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.