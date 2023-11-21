Сили оборони Півдня наголосили, що ворог продовжує тероризувати Одещину. По області завдають удари.

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Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П. Протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони,

– мовиться у повідомленні.

Влучання відбулося на території:

Одеси;

Білгород-Дністровського району.

Ворог влучив по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок атаки не було.

Зауважте! Повітряну тривогу в Одесі оголосили о 17:06. Вибух пролунав буквально через декілька секунд.

Згодом в Одеській ОВА повідомили, що саме в Одесі відбулося влучання по припортовій інфраструктурі. Місцевих жителів попередили про активність ворожої авіації. Людей просять оперативно реагувати на повітряні тривоги й спускатися в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, доки не оголосять про відбій тривог. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.