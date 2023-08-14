Оккупанты выпустили 15 дронов и 8 ракет. Было аж три волны вражеских атак всего за одну ночь на 14 августа.
Смотрите также Ракеты пришлось сбивать над городом, – в ОК "Юг" рассказали о целях ночной атаки
У Зеленского прокомментировали атаку по Одессе
Одесса. Удары по гражданским объектам, по магазину… Комментарии лишние. россияне – безумные террористы,
– написал Андрей Ермак.
Также глава Офиса Президента показал кадры, где видно, как российские захватчики полностью уничтожили обычный магазин.
Россияне превратили в пожарище магазин: смотрите видео
Россия атаковала Одессу и уничтожила магазин / Фото из телеграм-канала Ермака
На фото вы видите гипермаркет. По-видимому, россияне хотели уничтожить стратегический запас сыра,
– заявила Дарья Заровна.
Советник главы Офиса Президента добавила, что российская нация очень подла и она должна быть изгоем во всем мире.
"Не только нынешнее поколение, но и несколько будущих минимум", – заявила Заровна.
Россия цинично атаковала Одесщину: коротко
- В ночь на 14 августа Россия цинично ударила по Одессе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты атаковали Одесскую область посреди ночи разными волнами, применив 15 дронов и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".
- В результате атаки оккупантов вспыхнули два мощных пожара, которые пытались потушить спасатели. Кроме того, пострадали три человека – работники гипермаркета. Из них двое – в больнице, один – отказался от госпитализации.
- Россия пыталась атаковать центр города Одессы, поэтому ракеты пришлось сбивать над жилыми кварталами города. Ведь именно туда целили оккупанты. Анализируя атаку "Шахедами", Гуменюк не исключила, что под угрозой находилась портовая инфраструктура.