Окупанти випустили 15 дронів та 8 ракет. Було аж три хвилі ворожих атак всього за одну ніч проти 14 серпня.

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У Зеленського прокоментували атаку по Одесі

Одеса. Удари по цивільних об'єктах, по магазину… Коментарі зайві. росіяни – божевільні терористи,

– написав Андрій Єрмак.

Також глава Офісу Президента показав кадри, на яких видно, як російські загарбники повністю знищили звичайний магазин.

Росіяни перетворили у згарище магазин: дивіться відео



Росія атакувала Одесу та знищила магазин / Фото з телеграм-каналу Єрмака

На фото ви бачите гіпермаркет. Мабуть, росіяни хотіли знищити стратегічний запас сиру,

– заявила Дарія Зарівна.

Радниця глави Офісу Президента додала, що російська нація дуже підла і вона має бути ізгоєм в усьому світі.

"Не тільки нинішнє покоління, але й декілька майбутніх мінімум", – заявила Зарівна.

Росія цинічно атакувала Одещину: коротко