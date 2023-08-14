Окупанти випустили 15 дронів та 8 ракет. Було аж три хвилі ворожих атак всього за одну ніч проти 14 серпня.
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У Зеленського прокоментували атаку по Одесі
Одеса. Удари по цивільних об'єктах, по магазину… Коментарі зайві. росіяни – божевільні терористи,
– написав Андрій Єрмак.
Також глава Офісу Президента показав кадри, на яких видно, як російські загарбники повністю знищили звичайний магазин.
Росіяни перетворили у згарище магазин: дивіться відео
Росія атакувала Одесу та знищила магазин / Фото з телеграм-каналу Єрмака
На фото ви бачите гіпермаркет. Мабуть, росіяни хотіли знищити стратегічний запас сиру,
– заявила Дарія Зарівна.
Радниця глави Офісу Президента додала, що російська нація дуже підла і вона має бути ізгоєм в усьому світі.
"Не тільки нинішнє покоління, але й декілька майбутніх мінімум", – заявила Зарівна.
Росія цинічно атакувала Одещину: коротко
- В ніч проти 14 серпня Росія цинічно вдарила по Одесі. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти атакували Одеську область посеред ночі різними хвилями, застосувавши 15 дронів та 8 ракет морського базування типу "Калібр".
- Внаслідок атаки окупантів спалахнули дві потужні пожежі, які намагались загасити рятувальники. Окрім того, постраждало троє людей – працівників гіпермаркету. З них двоє – в лікарні, один – відмовився від госпіталізації.
- Росія намагалась атакувати середмістя Одеси, тому ракети довелось збивати над житловими кварталами міста. Адже саме туди цілили окупанти. Аналізуючи атаку "Шахедами", Гуменюк не виключила, що під загрозою була портова інфраструктура.