Российские захватчики атаковали припортовую инфраструктуру. К сожалению, жертвами террористической атаки, к сожалению, стали два человека. Их тела извлекли из-под завалов. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.
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Чем Россия атаковала Украину
Российские оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину дронами и ракетами. Враг запустил:
- 19 дронов типа Shahed-136/131;
- 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс";
- 12 "Калибров".
К счастью, защитники украинского неба сбили 19 "Шахедов" и 11 "Калибров". Преимущественно над Одесщиной.
Как летели дроны и ракеты в Одессу в ночь на 25 сентября / Силы обороны Юга
Наталья Гуменюк – начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга – подчеркнула, что российские оккупанты пытаются выяснить плотность и сущность украинского ПВО.
Захватчики понимают, что портовая инфраструктура – приоритет для Украины. Ее надежно защищают. Именно поэтому враг совершил массированную и комбинированную атаку.
Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар, который нанесли по Украине.