Российские захватчики атаковали припортовую инфраструктуру. К сожалению, жертвами террористической атаки, к сожалению, стали два человека. Их тела извлекли из-под завалов. Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

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Чем Россия атаковала Украину

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября атаковали Украину дронами и ракетами. Враг запустил:

19 дронов типа Shahed-136/131;

2 сверхзвуковые ракеты "Оникс";

12 "Калибров".

К счастью, защитники украинского неба сбили 19 "Шахедов" и 11 "Калибров". Преимущественно над Одесщиной.



Как летели дроны и ракеты в Одессу в ночь на 25 сентября / Силы обороны Юга

Наталья Гуменюк – начальница Объединенного прессцентра Сил обороны Юга – подчеркнула, что российские оккупанты пытаются выяснить плотность и сущность украинского ПВО.

Захватчики понимают, что портовая инфраструктура – приоритет для Украины. Ее надежно защищают. Именно поэтому враг совершил массированную и комбинированную атаку.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый удар, который нанесли по Украине.