Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру. На жаль, жертвами терористичної атаки, на жаль, стали двоє людей. Їхні тіла дістали з-під завалів. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

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Чим Росія атакувала Україну

Російські окупанти у ніч на 25 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Ворог запустив:

19 дронів типу Shahed-136/131;

2 надзвукові ракети "Онікс";

12 "Калібрів".

На щастя, захисники українського неба збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Переважно – над Одещиною.



Як летіли дрони та ракети на Одесу у ніч на 25 вересня / Сили оборони Півдня

Наталія Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня – наголосила, що російські окупанти намагаються з'ясувати щільність та сутність української ППО.

Загарбники розуміють, що портова інфраструктура – пріоритет для України. Її надійно захищають. Саме тому ворог скоїв масовану та комбіновану атаку.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар, який завдали по Україні.