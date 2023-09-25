Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру. На жаль, жертвами терористичної атаки, на жаль, стали двоє людей. Їхні тіла дістали з-під завалів. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.
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Чим Росія атакувала Україну
Російські окупанти у ніч на 25 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Ворог запустив:
- 19 дронів типу Shahed-136/131;
- 2 надзвукові ракети "Онікс";
- 12 "Калібрів".
На щастя, захисники українського неба збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Переважно – над Одещиною.
Як летіли дрони та ракети на Одесу у ніч на 25 вересня / Сили оборони Півдня
Наталія Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня – наголосила, що російські окупанти намагаються з'ясувати щільність та сутність української ППО.
Загарбники розуміють, що портова інфраструктура – пріоритет для України. Її надійно захищають. Саме тому ворог скоїв масовану та комбіновану атаку.
Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар, який завдали по Україні.