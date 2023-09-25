У мережі показали фото готелю до атаки російських окупантів. Вранці Наталія Гуменюк пояснювала, що вороги могли вдарити по морському вокзалу, найімовірніше, ракетою "Калібр", пише 24 Канал.

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Який вигляд мав вокзал до атаки росіян

Відомий бізнесмен Андрій Ставніцер, який нещодавно став співвласником готелю, розповів, що цей готель – "пам'ятник роздовбайства і несмаку" й що він не подобався йому, як й більшості одеситів. Тому він мріяв його нарешті реконструювати та навіть вніс великі інвестиції.

Я мріяв побудувати в Одесі красиву, сучасну прогулянкову набережну, з концертною залою, з причалом для круїзних лайнерів, з ковзанкою взимку, велодоріжками, ресторанчиками та магазинчиками. У мого міста нарешті з'явилася набережна. Місце, куди хотілося б приходити у вихідні з дітьми – куди хотілося б приїжджати туристам і звідки ходили б морські трамвайчики, як у Стамбулі,

– розповів бізнесмен.

За його словами, попри обстріл, він все відбудує.

"Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так красиво, як вам ніколи не насниться у ваших жахливих кошмарах", – пообіцяв бізнесмен.

Який вигляд мав готель до атаки росіян

Готель в Одеському порту / Фото Odessa.online.

Який вигляд має готель після ворожого обстрілу / Фото Андрія Ставніцера

Варто зазначити, що готель, який колись називався Kempinski, не працює з 2011 року. Збудували його у 2001 році.

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Росія атакувала Одещину