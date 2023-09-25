В сети показали фото гостиницы перед атакой российских оккупантов. Утром Наталья Гуменюк объясняла, что враги могли ударить по морскому вокзалу, вероятнее всего, ракетой "Калибр", пишет 24 Канал.

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Как выглядел вокзал до атаки россиян

Известный бизнесмен Андрей Ставницер, недавно ставший совладельцем гостиницы, рассказал, что этот отель – "памятник раздолбайства и безвкусицы" и что он не нравился ему, как и большинству одесситов. Поэтому он мечтал его наконец-то реконструировать и даже внес большие инвестиции.

Я мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную, с концертным залом, с причалом для круизных лайнеров, с катком зимой, велодорожками, ресторанчиками и магазинчиками. У моего города наконец-то появилась набережная. Место, куда хотелось бы приходить в выходные с детьми – куда хотелось бы приезжать туристам и откуда бы ходили морские трамвайчики, как в Стамбуле,

– рассказал бизнесмен.

По его словам, несмотря на обстрел, он все отстроит.

"Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших ужасных кошмарах", – пообещал бизнесмен.

Как выглядел отель до атаки россиян

Отель в Одесском порту / Фото Odessa.online.

Как выглядит отель после вражеских обстрелов / Фото Андрея Ставницера

Стоит отметить, что гостиница, которая когда-то называлась Kempinski, не работает с 2011 года. Построили ее в 2001 году.

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