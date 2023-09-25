В сети показали фото гостиницы перед атакой российских оккупантов. Утром Наталья Гуменюк объясняла, что враги могли ударить по морскому вокзалу, вероятнее всего, ракетой "Калибр", пишет 24 Канал.
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Как выглядел вокзал до атаки россиян
Известный бизнесмен Андрей Ставницер, недавно ставший совладельцем гостиницы, рассказал, что этот отель – "памятник раздолбайства и безвкусицы" и что он не нравился ему, как и большинству одесситов. Поэтому он мечтал его наконец-то реконструировать и даже внес большие инвестиции.
Я мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную, с концертным залом, с причалом для круизных лайнеров, с катком зимой, велодорожками, ресторанчиками и магазинчиками. У моего города наконец-то появилась набережная. Место, куда хотелось бы приходить в выходные с детьми – куда хотелось бы приезжать туристам и откуда бы ходили морские трамвайчики, как в Стамбуле,
– рассказал бизнесмен.
По его словам, несмотря на обстрел, он все отстроит.
"Не дождетесь, твари. В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших ужасных кошмарах", – пообещал бизнесмен.
Как выглядел отель до атаки россиян
Отель в Одесском порту / Фото Odessa.online.
Как выглядит отель после вражеских обстрелов / Фото Андрея Ставницера
Стоит отметить, что гостиница, которая когда-то называлась Kempinski, не работает с 2011 года. Построили ее в 2001 году.
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Россия атаковала Одесщину
- Россия в ночь на 25 сентября выпустила по Одесской области 19 дронов-камикадзе типа "Шахед", 12 ракет типа "Калибр" и 2 ракеты типа "Оникс". Наши военные сбили все вражеские беспилотники.
- Начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты попали в зернохранилище и разрушили морской вокзал. По ее данным, предварительно по морскому вокзалу ударили ракетой "Калибр".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время атаки на Одесскую область враждебные цели проходили по границе Молдовы и разворачивались. К счастью, воздушное командование "Юг" отработало отлично, збивши майже всі ворожі цілі. К сожалению, "Ониксы" тяжело сбивать из-за того, что они сверхзвуковые и летят очень низко. То есть их практически невозможно сбить.
- Обо всем, что известно об атаке россиян по Одесской области в ночь на 25 сентября читайте по ссылке.