Какие последствия вражеской атаки, что происходит на фронте и в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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В Киеве прогремела серия взрывов
Россия атаковала Киев ракетами. Вероятно, враги ударили с баллистикой. Поскольку крылатые ракеты были локально потеряны.
Были пуски ракет с Ту-95МС
Россия ориентировочно в 5:57 запустила крылатые ракеты воздушного базирования из района Ростовской области России.
Уже перед 7:00 ракеты были над украинскими областями. Людей призвали находиться в укрытиях.
В Киеве работала ПВО
Россия запустила по Украине беспилотники. Из-за атаки дронов в Киевской области работали силы ПВО.
Где продвигаются россияне
Специалисты DeepState заявили, что Россия смогла продвинуться в районе 10 населенных пунктов: Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке.
Готовит ли Россия большое наступление на Запорожье
Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что Россия не имеет сил для большого наступления на Запорожье, но может распространять панику через военкоров.