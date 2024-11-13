Які наслідки ворожої атаки, що відбувається на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Києві пролунала серія вибухів
Росія атакувала Київ ракетами. Ймовірно, вороги вдарили з балістикою. Оскільки крилаті ракети були локаційно втрачені.
Були пуски ракет з Ту-95МС
Росія орієнтовно о 5:57 запустила крилаті ракети повітряного базування з району Ростовської області Росії.
Вже перед 7:00 ракети були над українськими областями. Людей закликали перебувати в укриттях.
У Києві працювала ППО
Росія запустила по Україні безпілотники. Через атаку дронів в Київській області працювали сили ППО.
Де просуваються росіяни
Фахівці DeepState заявили, що Росія змогла просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.
Чи готує Росія великий наступ на Запоріжжя
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вказав, що Росія не має сил для великого наступу на Запоріжжя, але може поширювати паніку через воєнкорів.