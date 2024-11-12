00:06, 12 листопада

Якщо окупанти зможуть підготувати північнокорейських солдатів для заміни на позиціях, це може загрожувати не лише Україні, а й країнам НАТО.

Керівник ЦПД зазначив, що країни Балтії вже через 4 – 6 років за такої слабкої позиції Заходу, яка є зараз, можуть стати жертвами російської агресії.