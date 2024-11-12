Про наслідки терористичних атак агресора, нові воєнні злочини російських загарбників, ситуацію на фронті, головні новини 993 дня війни – повідомляє 24 Канал.
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Внаслідок ракетного удару по Харкову є постраждалі, пошкоджені будинки
Ввечері 11 листопада окупанти атакували Харків ракетою С-300 (С-400), пошкодивши декілька житлових будинків.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 3 цивільних. У всіх гостра реакція на стрес.
Сили оборони ліквідували ще 1950 окупантів
Українські воїни ліквідували ще 1950 окупантів і знищили понад 280 одиниць техніки агресора.
Втрати ворога на 12 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
На Курщині Сили оборони відбили 5 атак на Новоіванівку, – DeepState
Українські захисники відбили 5 ворожих атак на Новоіванівку в Курській області, знищивши щонайменше 18 одиниць озброєння та військової техніки.
Кількість загиблих і поранених російських військових може сягати до 300 осіб, зазначили аналітики DeepState.
Атака на кривий Ріг: з-під завалів будинку дістали тіла 3 дітей
Окупанти завдали ракетного удару по місту. З-під завалів будинку рятувальники витягли тіла 3 дітей.
На фронті загинув захисник Андрій Пустовалов з Буковини
У бою проти окупантів загинув Андрій Пустовалов – боєць Сил спеціальних операцій ЗСУ.
У Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу: спалахнув резервуар
Вночі в Бєлгородській області прогриміли вибухи. Російські загарбники заявили про атаку дронів на нафтобазу. Спалахнув резервуар.
Росіяни просунулися на Курщині та поблизу Куп'янська, – ISW
У Курській області, за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у Новоіванівці. Тим часом окупанти відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар'їного.
Росія вдарила по житловій забудові Запоріжжя: у багатоповерхівці заблоковані люди
Окупанти завдали кілька авіаударів по Запоріжжю. Поцілили по житловій забудові в Запорізькому й Василівському районах.
У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція,
– заявив Іван Федоров.
Також додав, масштаби руйнувань з'ясовуються.
У Запоріжжі та області прогриміли вибухи
Голова ОВА повідомив про вибухи в Запорізькій області.
На Київщині працює ППО
В ОВА повідомили, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Окупанти просунулися в районах 10 населених пунктів, – DeepState
Аналітики зазначили, що російські загарбники просунулися в Першотравневому, Неліпівці, біля Дар'їно, Петрівки, Юріївки, Новоолексіївки, Дальнього, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.
Дрони знову атакують Київ: у столиці чули вибухи
У Києві чули вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.
У Полтаві пролунав вибух
На Полтавщині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".
Участь військ КНДР на боці Росії: Коваленко назвав найбільші загрози цієї співпраці
Якщо окупанти зможуть підготувати північнокорейських солдатів для заміни на позиціях, це може загрожувати не лише Україні, а й країнам НАТО.
Керівник ЦПД зазначив, що країни Балтії вже через 4 – 6 років за такої слабкої позиції Заходу, яка є зараз, можуть стати жертвами російської агресії.