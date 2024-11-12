00:06, 12 ноября

Если оккупанты смогут подготовить северокорейских солдат для замены на позициях, это может угрожать не только Украине, но и странам НАТО.

Руководитель ЦПД отметил, что страны Балтии уже через 4 – 6 лет при такой слабой позиции Запада, которая есть сейчас, могут стать жертвами российской агрессии.