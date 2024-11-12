О последствиях террористических атак агрессора, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, главных новостях 993 дня войны – сообщает 24 Канал.

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08:14, 12 ноября

В результате ракетного удара по Харькову есть пострадавшие, повреждены дома

Вечером 11 ноября оккупанты атаковали Харьков ракетой С-300 (С-400), повредив несколько жилых домов.

В результате вражеского обстрела пострадали 3 гражданских. У всех острая реакция на стресс.

07:40, 12 ноября

Силы обороны ликвидировали еще 1950 оккупантов

Украинские воины ликвидировали еще 1950 оккупантов и уничтожили более 280 единиц техники агрессора.

Потери врага на 12 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

07:37, 12 ноября

На Курщине Силы обороны отбили 5 атак на Новоивановку, – DeepState

Украинские защитники отбили 5 вражеских атак на Новоивановку в Курской области, уничтожив не менее 18 единиц вооружения и военной техники.

Количество погибших и раненых российских военных может достигать до 300 человек, отметили аналитики DeepState.

07:33, 12 ноября

Атака на кривой Рог: из-под завалов дома достали тела 3 детей

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Из-под завалов дома спасатели извлекли тела 3 детей.

06:59, 12 ноября

На фронте погиб защитник Андрей Пустовалов из Буковины

В бою против оккупантов погиб Андрей Пустовалов – боец Сил специальных операций ВСУ.

06:56, 12 ноября

В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: загорелся резервуар

Ночью в Белгородской области прогремели взрывы. Российские захватчики заявили об атаке дронов на нефтебазу. Вспыхнул резервуар.

06:32, 12 ноября

Россияне продвинулись на Курщине и вблизи Купянска, – ISW

В Курской области, по данным Института изучения войны, Силы обороны продвинулись у Новоивановки. Тем временем оккупанты отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.

06:26, 12 ноября

Россия ударила по жилой застройке Запорожья: в многоэтажке заблокированы люди

Оккупанты нанесли несколько авиаударов по Запорожью. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.

В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция,
– заявил Иван Федоров.

Также добавил, масштабы разрушений выясняются.

04:28, 12 ноября

В Запорожье и области прогремели взрывы

Глава ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области.

03:53, 12 ноября

На Киевщине работает ППО

В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

03:04, 12 ноября

Оккупанты продвинулись в районах 10 населенных пунктов, – DeepState

Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись в Першотравневом, Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

02:14, 12 ноября

Дроны снова атакуют Киев: в столице слышали взрывы

В Киеве слышали взрывы. Вероятно, они прогремели за пределами города.

00:55, 12 ноября

В Полтаве прогремел взрыв

На Полтавщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".

00:06, 12 ноября

Участие войск КНДР на стороне России: Коваленко назвал самые большие угрозы этого сотрудничества

Если оккупанты смогут подготовить северокорейских солдат для замены на позициях, это может угрожать не только Украине, но и странам НАТО.

Руководитель ЦПД отметил, что страны Балтии уже через 4 – 6 лет при такой слабой позиции Запада, которая есть сейчас, могут стать жертвами российской агрессии.