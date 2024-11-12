О последствиях террористических атак агрессора, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на фронте, главных новостях 993 дня войны – сообщает 24 Канал.
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В результате ракетного удара по Харькову есть пострадавшие, повреждены дома
Вечером 11 ноября оккупанты атаковали Харьков ракетой С-300 (С-400), повредив несколько жилых домов.
В результате вражеского обстрела пострадали 3 гражданских. У всех острая реакция на стресс.
Силы обороны ликвидировали еще 1950 оккупантов
Украинские воины ликвидировали еще 1950 оккупантов и уничтожили более 280 единиц техники агрессора.
Потери врага на 12 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
На Курщине Силы обороны отбили 5 атак на Новоивановку, – DeepState
Украинские защитники отбили 5 вражеских атак на Новоивановку в Курской области, уничтожив не менее 18 единиц вооружения и военной техники.
Количество погибших и раненых российских военных может достигать до 300 человек, отметили аналитики DeepState.
Атака на кривой Рог: из-под завалов дома достали тела 3 детей
Оккупанты нанесли ракетный удар по городу. Из-под завалов дома спасатели извлекли тела 3 детей.
На фронте погиб защитник Андрей Пустовалов из Буковины
В бою против оккупантов погиб Андрей Пустовалов – боец Сил специальных операций ВСУ.
В Белгородской области дроны атаковали нефтебазу: загорелся резервуар
Ночью в Белгородской области прогремели взрывы. Российские захватчики заявили об атаке дронов на нефтебазу. Вспыхнул резервуар.
Россияне продвинулись на Курщине и вблизи Купянска, – ISW
В Курской области, по данным Института изучения войны, Силы обороны продвинулись у Новоивановки. Тем временем оккупанты отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.
Россия ударила по жилой застройке Запорожья: в многоэтажке заблокированы люди
Оккупанты нанесли несколько авиаударов по Запорожью. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.
В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция,
– заявил Иван Федоров.
Также добавил, масштабы разрушений выясняются.
В Запорожье и области прогремели взрывы
Глава ОВА сообщил о взрывах в Запорожской области.
На Киевщине работает ППО
В ОВА сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Оккупанты продвинулись в районах 10 населенных пунктов, – DeepState
Аналитики отметили, что российские захватчики продвинулись в Першотравневом, Нелиповке, возле Дарьино, Петровки, Юрьевки, Новоалексеевки, Дальнего, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.
Дроны снова атакуют Киев: в столице слышали взрывы
В Киеве слышали взрывы. Вероятно, они прогремели за пределами города.
В Полтаве прогремел взрыв
На Полтавщине прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Участие войск КНДР на стороне России: Коваленко назвал самые большие угрозы этого сотрудничества
Если оккупанты смогут подготовить северокорейских солдат для замены на позициях, это может угрожать не только Украине, но и странам НАТО.
Руководитель ЦПД отметил, что страны Балтии уже через 4 – 6 лет при такой слабой позиции Запада, которая есть сейчас, могут стать жертвами российской агрессии.