07:53, 6 января

Европейский союз в феврале должен согласовать помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро на 4 года. Однако в блоке готовят также альтернативные решения на случай, если добиться договоренностей не удастся.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на конференции заявила, что Европейская комиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине. Подробностей она раскрывать не стала.

Приоритет – это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае,

– сказала фон дер Ляен.