06:09, 6 січня

Детальніше про атаку з боку російських військових розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, встановлюються наслідки ударів.

Він зазначив, що уночі 6 січня ворог двічі обстріляв місто. Відомо про влучання в адміністративну будівлю. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.

Водночас він зазначив, що, за попередньою інформацією, під завалами людей немає. Втім, не минулося без постраждалих внаслідок підступної російської атаки. Вадим Філашкін додав, що точні наслідки ударів встановлюють.