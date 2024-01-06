Україна протистоїть Росії у повномасштабній агресії вже 682 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росіяни вночі двічі обстріляли Покровськ
Детальніше про атаку з боку російських військових розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, встановлюються наслідки ударів.
Він зазначив, що уночі 6 січня ворог двічі обстріляв місто. Відомо про влучання в адміністративну будівлю. За словами начальника ОВА, спалахнув гараж та автомобілі.
Водночас він зазначив, що, за попередньою інформацією, під завалами людей немає. Втім, не минулося без постраждалих внаслідок підступної російської атаки. Вадим Філашкін додав, що точні наслідки ударів встановлюють.
На Хмельниччині лунали вибухи
Відомо, що в регіоні працювала ППО, відбиваючи атаку "Шахедів". Про вибухи у регіоні ЗМІ повідомляли близько 00:30. Власне, тоді було відомо, що регіоном блукають "Шахеди". Невдовзі офіційна інформація надійшла від представників місцевої влади.
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що мешканці області могли чути звуки вибухів. За його словами, працювали сили ППО. Він додав, що даних щодо постраждалих немає. Водночас зазначив, що деталями поділиться згодом.
Росія атакувала Харків
ЗМІ писали, що Росія атакувала Харків. Попередньо, ворог бив ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.
Росіяни запускали "Шахеди"
Повітряна тривога почала ширитись країною минулої доби та тривала до першої ночі. Ворог знову запускав ударні дрони-камікадзе.