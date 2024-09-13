В ВМС рассказали о последствиях российского обстрела гражданского судна в Черном море

Российская ракета попала в судно, которое перевозило зерно в Египет. Инцидент произошел в морской экономической зоне Румынии, которая является неприкосновенной и суверенной территорией.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что пока неизвестно, была ли это спланированная атака, или ракета оказалась не такой меткой, как об этом всегда говорят россияне. Впрочем, ракета Х-22 создана именно как противокорабельная.

Смотрите также России плевать на продовольственную безопасность, – политолог об атаке по кораблю с зерном

Что известно о поражении судна

Россияне постоянно рассказывают, что их оружие якобы очень точное, поэтому мы можем только предполагать, что на самом деле произошло: была ли это направленная атака, или очередное абсолютно безответственное действие – со стратегического бомбардировщика наносить поражение в районе, где есть гражданское судоходство.

К тому же били ракетой, которую условно можно назвать "50 на 50". Ведь 50 лет назад ее создали и на 50 километров она может отклониться от цели,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

Но есть ситуация, в которой пострадало гражданское судно. Теперь мировое сообщество должно рассмотреть это дело. Верить российским заявлениям, что корабль якобы мог что-то разведывать – точно не стоит. Население страны-агрессора еще на себе почувствует последствия удара, в частности на цене и количестве продукции.

Как российское преступление повлияет на судоходство

Несмотря на все риски, которые существовали и существуют, торговое судоходство все равно продолжит действовать в акватории Черного моря. Возможно, инцидент повлияет на рынок страхования, на конечную стоимость продукции, которая экспортируется.

Но есть один важный и неоспоримый факт. Инцидент произошел в открытом море, а не в украинском зерновом коридоре. Когда Военно-морские силы предлагали этот маршрут, мы учитывали соответствующие риски,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Практика показывает, что маршруты, которые проходит через территориальные воды стран-членов НАТО, а территориальные воды являются суверенной территорией государства, как и суша – остаются безопасными.

"Для россиян, несмотря на всю их воинственную риторику, территориальные воды НАТО остаются неприкосновенными, поэтому, вероятно, это никак существенно не отразится на работе нашего зернового коридора. По крайней мере, есть такие надежды", – подытожил спикер Военно-морских сил ВСУ.