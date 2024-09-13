Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що наразі невідомо, чи це була спланована атака, чи ракета виявилася не такою влучною, як про це завжди говорять росіяни. Втім ракета Х-22 створена саме як протикорабельна.

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Що відомо про ураження судна

Росіяни постійно розповідають про те, що їхня зброя нібито дуже точна, тому ми можемо лише припускати, що насправді сталося: чи це була спрямована атака, чи чергова, абсолютно безвідповідальна дія – зі стратегічного бомбардувальника завдавати ураження в районі, де є цивільне судноплавство.

До того ж били ракетою, яку умовно можна назвати "50 на 50". Адже 50 років тому її створили і на 50 кілометрів вона може відхилитися від цілі,

– зауважив Дмитро Плетенчук.

Але є ситуація, в якій постраждало цивільне судно. Тепер світова спільнота має розглянути цю справу. Вірити російським заявам про те, що корабель буцімто міг щось розвідувати – точно не варто. Населення країни-агресорки ще на собі відчує наслідки удару, зокрема на ціні та кількості продукції.

Як російський злочин вплине на судноплавство

Попри всі ризики, які існували та існують, торгове судноплавство все одно продовжить діяти в акваторії Чорного моря. Можливо, інцидент вплине на ринок страхування, на кінцеву вартість продукції, яка експортується.

Але є один важливий та беззаперечний факт. Інцидент стався у відкритому морі, а не в українському зерновому коридорі. Коли Військово-Морські сили пропонували цей маршрут, ми враховували відповідні ризики,

– підкреслив Дмитро Плетенчук.

Практика показує, що маршрути, які проходить через територіальні води країн-членів НАТО, а територіальні води є суверенною територією держави як і суходіл – залишаються безпечними.

"Для росіян, попри всю їхню войовничу риторику, територіальні води НАТО залишаються недоторканими, тому, ймовірно, це ніяк суттєво не відіб'ється на роботі нашого зернового коридору. Принаймні є такі сподівання", – підсумував Речник Військово-морських сил ЗСУ.