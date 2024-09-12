Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що російські терористичні атаки часто не мають конкретної цілі та мети. Вони намагаються бити і по енергетиці, і по цивільних об'єктах на кшталт житлових будинків, лікарень; і по військових.

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Чому Росія вдарила по судну

Як наголосив Джигун, Росія займається тероризмом. Вони хочуть впливати на ситуацію в Україні та контрольованість усіх процесів.

Удар по судну показує, що Росії не подобається теза, яку підтвердили на першому Саміті миру, що продовольча безпека є одним з пріоритетів завершення цієї війни.

Майже половина країн світу погоджується з тим, що перевезення зерна та інших українських ресурсів мають відбуватися в безпечних умовах. Тут йдеться про здатність багатьох держав забезпечувати себе продуктами. Так Росія в черговий раз плює на норми міжнародного права, на продовольчу безпеку та консенсус, який склався між десятками країн світу щодо підтримки української формули миру,

– сказав Джигун.

Також в Кремлі явно незадоволені тим, що Україна змогла подолати опір Росії та успішно здійснює експорт за допомогою моря.

Зверніть увагу! У ВІйськово-морських силах України розповіли деталі російського удару по судну в Чорному морі. Інцидент стався у виключній морській економічній зоні Румунії.