Ночная атака на Сумщину: вдвое возросло количество пострадавших, половина из них – дети

Ночью вторника, 24 июня, россияне в очередной раз атаковали Сумскую область дронами. Возник масштабный пожар, погибли трое мирных жителей, среди них – 8-летний ребенок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и ГСЧС. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции, спасатели и медики.

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Что известно о последствиях удара

В результате ночной российской атаки повреждены около 30 жилых домов и 4 автомобиля.

Погибли 3 человека – женщина и мужчина из разных семей, а также 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов.

– женщина и мужчина из разных семей, а также 8-летний мальчик, которого достали из-под завалов. Пострадало 6 человек, среди которых 3 ребенка. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Спасатели ликвидируют пожар на месте попадания: смотрите видео

По данным ГСЧС, речь идет об одном из населенных пунктов Верхнесироватской общины. Атака вызвала масштабные разрушения в жилом секторе – на территории 6 частных домовладений одновременно горело около 15 зданий.

Полиция документирует последствия дронового удара: смотрите фото

Напомним, ночью 24 июня взрывы также прогремели в Харькове, город атаковали по меньшей мере 7 российских БпЛА. Враг попал в частный сектор вблизи больницы Немышлянского района города, а также в гражданское предприятие.