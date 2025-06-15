Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько ракет и дронов сбила ПВО ночью

Воздушные силы рассказали, что в ночь на 15 июня (с 20:00 14 июня) противник атаковал Украину 194 средствами воздушного нападения. Это были:

183 ударные БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской области;

1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23 из Курской области;

4 крылатые ракеты "Искандер-К" из Ростовской области;

4 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

"Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг!" – отметили военные.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника. 119 сбито огневыми средствами, 48 – локально потеряны:

111 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 48 – локально потеряны/ заглушены РЭБ;

2 аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал";

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

3 крылатые ракеты "Калибр".



Как отработала ПВО ночью 15 июня / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской области, а также падение сбитых обломков в 6 локациях.