Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки ракет і дронів збила ППО вночі

Повітряні сили розповіли, що у ніч на 15 червня (із 20:00 14 червня) противник атакував Україну 194 засобами повітряного нападу. Це були:

183 ударні БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської області;

1 балістична ракета "Іскандер-М"/KN-23 із Курської області;

4 крилаті ракети "Іскандер-К" із Ростовської області;

4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!" – зазначили військові.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника. 119 збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені:

111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 – локаційно втрачені/ заглушені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

3 крилаті ракети "Калібр".



Як відпрацювала ППО вночі 15 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, а також падіння збитих уламків у 6 локаціях.