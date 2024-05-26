Воскресенье, 26 мая, – это уже восемьсот двадцать третьи сутки от начала вторжения России в наше государство. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное за день.
Смотрите также Удар по "Эпицентру" в Харькове, сбитый Су-25, минус 500 тысяч оккупантов: хронология 822 дня войны
В результате атаки российских дронов пострадал жилой дом в Винницкой области. В ОВА писали о 3 пострадавших, у которых легкая степень тяжести ранения. Все отказались от госпитализации.
Российские ракеты атакуют
На российском аэродроме "Саваслейка" взлетал МиГ-31К. Воздушные силы фиксировали пуск ракеты типа "Кинжал" в сторону Староконстантинова в Хмельницкой области. Кроме того, оккупанты запускали крылатые ракеты с самолета Ту-95, а также дроны по Староконстантинову.
Во время ночной атаки "Шахедов" в Одессе работала противовоздушная оборона. В Силах обороны Юга отчитывались, что поражают вражеские цели.
В то же время были сообщения о взлете по меньшей мере трех самолетов Ту-95 – носителей крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Собственно, на аэродроме "Оленья".