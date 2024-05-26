01:00, 26 мая

Во время ночной атаки "Шахедов" в Одессе работала противовоздушная оборона. В Силах обороны Юга отчитывались, что поражают вражеские цели.

В то же время были сообщения о взлете по меньшей мере трех самолетов Ту-95 – носителей крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Собственно, на аэродроме "Оленья".