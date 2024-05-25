04:49, 25 мая

Харьковская областная прокуратура рассказала, что россияне нанесли по Харькову и району 4 удара, предварительно, баллистическими ракетами типа С-300.

Есть попадания по зданию лицея, в промышленной зоне, а также на открытой местности. К счастью, люди целы.