Яка ситуація на полі бою, до яких дій вдаються окупанти та як реагує світ – читайте у тексті 24 Каналу.
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По Харкову і району було 4 ракетні удари
Харківська обласна прокуратура розповіла, що росіяни завдали по Харкову та району 4 удари, попередньо, балістичними ракетами типу С-300.
Є влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості. На щастя, люди цілі.
Де на Харківщині ЗСУ відтісняють ворога
Українські військові відтісняють окупантів від переднього краю оборони на Харківщині. ЗСУ на окремих ділянках мають успіх.
Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця,
– заявили в Генштабі.
На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень.
Вибухи у Харкові
У Харкові прогриміла серія вибухів. Мері Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліцею та багатоповерхівки.
Дані про жертв та поранених не надходили.