Яка ситуація на полі бою, до яких дій вдаються окупанти та як реагує світ – читайте у тексті 24 Каналу.

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04:49, 25 травня

По Харкову і району було 4 ракетні удари

Харківська обласна прокуратура розповіла, що росіяни завдали по Харкову та району 4 удари, попередньо, балістичними ракетами типу С-300.

Є влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості. На щастя, люди цілі.

02:27, 25 травня

Де на Харківщині ЗСУ відтісняють ворога

Українські військові відтісняють окупантів від переднього краю оборони на Харківщині. ЗСУ на окремих ділянках мають успіх.

Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця,
– заявили в Генштабі.

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень.

02:25, 25 травня

Вибухи у Харкові

У Харкові прогриміла серія вибухів. Мері Ігор Терехов повідомив про пошкодження ліцею та багатоповерхівки.

Дані про жертв та поранених не надходили.