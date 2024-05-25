04:49, 25 травня

Харківська обласна прокуратура розповіла, що росіяни завдали по Харкову та району 4 удари, попередньо, балістичними ракетами типу С-300.

Є влучання по будівлі ліцею, у промисловій зоні, а також на відкритій місцевості. На щастя, люди цілі.