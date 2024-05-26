Неділя, 26 травня, – це уже вісімсот двадцять третя доба від початку вторгнення Росії в нашу державу. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає найголовніше за день.

Дивіться також Удар по "Епіцентру" в Харкові, збитий Су-25, мінус 500 тисяч окупантів: хронологія 822 дня війни

04:15, 26 травня Унаслідок атаки російських дронів постраждав житловий будинок у Вінницькій області. В ОВА писали про 3 потерпілих, у яких легкий ступінь тяжкості поранення. Усі відмовилися від госпіталізації.

03:31, 26 травня Російські ракети атакують На російському аеродромі "Саваслейка" злітав МіГ-31К. Повітряні сили фіксували пуск ракети типу "Кинджал" у бік Старокостянтинова на Хмельниччині. Крім того, окупанти запускали крилаті ракети з літака Ту-95, а також дрони по Старокостянтинову.