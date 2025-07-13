Россия атаковала Украину дронами вечером и ночью: как отработала ПВО

В течение 12 июля и ночи россияне применили против Украин 60 ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. 20 воздушных целей были успешно уничтожены.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько "Шахедов" за сутки сбила ПВО?

С 14:00 12 июля до утра 13 июля продолжалась атака российскими дронами-камикадзе. Россияне запустили "Шахеды" и другие БпЛА с направлений Курска и Миллерово. Около 40 из 60 дронов были типа "Шахед".

Противовоздушная оборона смогла уничтожить 20 вражеских БПЛА на Севере, Востоке, Западе и в центре Украины. Еще 20 беспилотников-имитаторов были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Под атакой российских БпЛА в течение суток были тыловые регионы, а ночью враг бил по прифронтовым территориям Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Как и всегда, воздушное нападение врага отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Из всего количества БпЛА, которые запустил враг, только 20 достигли цели и попали в 5 локациях.

ПВО сбила вражеские цели в небе над Украиной / Инфографика Воздушных сил

Напомним, по данным ГУР по состоянию на начало июля Россия имеет примерно 300 баллистических ракет, с помощью которых может продолжать обстрелы тыла Украины. Сейчас у границы развернуто более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов.