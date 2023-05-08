Последствия ночной атаки по Украине, Бахмут забросали "фосфором": хронология 439 дня войны

По состоянию на понедельник, 8 мая, в Украине продолжается уже 439-й день полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Наши защитники мужественно удерживают оборону государства.

24 Канал рассказывает о главных событиях этого дня. Что известно о ситуации на фронте и в тылу – читайте дальше.

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Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка, оккупанты забрасывают город-крепость зажигательными и фосфорными боеприпасами. В общей сложности, за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники окупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.В Генштабе сообщили, что ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". Наши защитники уничтожили 35 из 35 дронов.Стало известно, что обломки упавших в Соломенском и Шевченковском районах Киева дронов повредили газовую трубу высокого давления и резервуар с топливом.Россия ударила по Одесщине ракетами Х-22, запущенными из стратегической авиации. Враг попал по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

Последствия удара по Одесщине / Фото ОК "Юг"

Жители Киева слышали взрывы. В КМВА сообщили, что это результат ПВО. Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков дронов в Святошинском районе пострадал. Заметим, что еще 3 человека пострадали в результате взрыва в Соломенском районе столицы.Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти системы никогда не поражали подобные цели.