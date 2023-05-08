Последствия ночной атаки по Украине, Бахмут забросали "фосфором": хронология 439 дня войны
8 мая 2023, 06:31Читати новину українською
По состоянию на понедельник, 8 мая, в Украине продолжается уже 439-й день полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Наши защитники мужественно удерживают оборону государства.
24 Канал рассказывает о главных событиях этого дня. Что известно о ситуации на фронте и в тылу – читайте дальше.
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06:22 Враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка, оккупанты забрасывают город-крепость зажигательными и фосфорными боеприпасами. В общей сложности, за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.06:19 Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники окупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.06:15 В Генштабе сообщили, что ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". Наши защитники уничтожили 35 из 35 дронов.03:23 Стало известно, что обломки упавших в Соломенском и Шевченковском районах Киева дронов повредили газовую трубу высокого давления и резервуар с топливом.02:41 Россия ударила по Одесщине ракетами Х-22, запущенными из стратегической авиации. Враг попал по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.
Последствия удара по Одесщине / Фото ОК "Юг"