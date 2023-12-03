Россия атаковала Украину "Шахедами"

В ночь со 2 на 3 декабря Россия выпустила в сторону Украины ударные БПЛА. Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об опасности.
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Что известно о российской атаке
1:47
Как предупредили в Воздушных силах, российские дроны-камикадзе двигаются на Хмельнитчине в северном направлении.1:41
В Черниговской области тоже объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.1:38
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.1:29
На Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. На юге области зафиксировали движение "Шахеда" в направлении Кривого Рога.1:00
В Черновицкой и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу. Причина: угроза применения ударных дронов.0:48
ПС ВСУ предупредили о движении российских дронов-камикадзе в Винницкой области в сторону Хмельницкой области.0:19
В Сумской, Черниговской и Полтавской областях объявили отбой воздушной тревоги.0:16
По предварительным и неофициальным данным от мониторинговых каналов, прекратила свое существование вражеская цель, двигавшаяся в направлении Севера Украины.0:11
В Винницкой области объявили воздушную тревогу. Как пояснили в ПС ВСУ, было зафиксировано движение дронов-камикадзе в Кировоградской области в западном направлении.0:00
На Одесчине объявили воздушную тревогу. ПС ВСУ предупредили жителей Одесской области об угрозе применения врагом ударных БПЛА.23:58
По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, Россия могла запустить ракету в направлении Миргорода Полтавской области.23:46
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.23:44
В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Причина: ракетная опасность.23:25
ПС ВСУ сообщили о движении очередной группы "Шахедов" из Херсонщины в северо-западном направлении.23:18
В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.23:17
Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские ударные БПЛА с Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области.22:52
ПС ВСУ сообщили о движении нескольких дронов-камикадзе в Николаевской области в западном направлении.22:30
Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников из Херсонской области. Ударные дроны летели в направлении Николаевской области.22:28
В Херсонской и Николаевской области объявили воздушную тревогу.