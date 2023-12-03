Россия атаковала Украину "Шахедами"

Поздним вечером 2 декабря Россия снова терроризировала Украину. оккупанты выпустили несколько групп дронов-камикадзе.

В ночь со 2 на 3 декабря Россия выпустила в сторону Украины ударные БПЛА. Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об опасности.

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Что известно о российской атаке

Как предупредили в Воздушных силах, российские дроны-камикадзе двигаются на Хмельнитчине в северном направлении.В Черниговской области тоже объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.В Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.На Днепропетровщине объявили воздушную тревогу. На юге области зафиксировали движение "Шахеда" в направлении Кривого Рога.В Черновицкой и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу. Причина: угроза применения ударных дронов.ПС ВСУ предупредили о движении российских дронов-камикадзе в Винницкой области в сторону Хмельницкой области.В Сумской, Черниговской и Полтавской областях объявили отбой воздушной тревоги.По предварительным и неофициальным данным от мониторинговых каналов, прекратила свое существование вражеская цель, двигавшаяся в направлении Севера Украины.В Винницкой области объявили воздушную тревогу. Как пояснили в ПС ВСУ, было зафиксировано движение дронов-камикадзе в Кировоградской области в западном направлении.На Одесчине объявили воздушную тревогу. ПС ВСУ предупредили жителей Одесской области об угрозе применения врагом ударных БПЛА.По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, Россия могла запустить ракету в направлении Миргорода Полтавской области.В Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.В Харьковской области объявили воздушную тревогу. Причина: ракетная опасность.ПС ВСУ сообщили о движении очередной группы "Шахедов" из Херсонщины в северо-западном направлении.В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.Воздушные силы ВСУ предупредили, что российские ударные БПЛА с Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области.ПС ВСУ сообщили о движении нескольких дронов-камикадзе в Николаевской области в западном направлении.Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников из Херсонской области. Ударные дроны летели в направлении Николаевской области.В Херсонской и Николаевской области объявили воздушную тревогу.