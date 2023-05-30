Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал-лейтенант ВСУ в отставке, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, нужны соответствующие возможности для подготовки такой операции.

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Возможности ВСУ увеличиваются

Романенко отметил, что при наличии определенных средств можно подготовиться, чтобы достать к Ту-95 над Каспием. Он привел пример падения пяти российских бортов в Брянской области.

Это действия из засады, уничтожение сразу 4 летательных аппаратов: 2 самолета и 2 вертолета. А позже, действуя из засады, уничтожили Су-35 с юга в акватории Черного моря. То есть можно иметь соответствующие возможности и продумывать операцию,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что возможности ВСУ увеличиваются. Украинские защитники получили дальнобойные ракеты. По его мнению, если иметь современное вооружение и готовиться, то можно достичь такой цели.

Обратите внимание! Ту-95 – стратегический советский бомбардировщик-ракетоносец. Он может действовать в тылу врага в любое время суток и в любую погоду. Боевой радиус его действия – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров.

Сколько самолетов Ту-95 на вооружении России