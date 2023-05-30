Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант ЗСУ у відставці, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, потрібні відповідні можливості, щоб підготувати таку операцію.

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Можливості ЗСУ збільшуються

Романенко зазначив, що при наявності певних засобів можна підготуватися, аби дістати до Ту-95 над Каспієм. Він навів приклад падіння 5 російських бортів у Брянській області.

Це дії із засади, знищення одразу 4 літальних апаратів: 2 літаки і 2 гелікоптери. А пізніше, діючи із засади, знищили Су-35 з півдня в акваторії Чорного моря. Тобто можна мати відповідні можливості та продумувати операцію,

– пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що можливості ЗСУ збільшуються. Українські захисники отримали далекобійні ракети. На його думку, якщо мати сучасне озброєння та готуватись, то можливо досягнути такої цілі.

Зверніть увагу! Ту-95 – стратегічний радянський бомбардувальник-ракетоносець. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди. Бойовий радіус його дії – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Скільки літаків Ту-95 на озброєнні Росії