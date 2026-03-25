Держали в напряжении целые сутки: аналитик сказал, какой сигнал Путин хотел послать циничной атакой

Россия 24 марта осуществила массированную атаку днем, запустив по Украине большое количество дронов, которые поражали гражданские здания. Этот поступок врага может быть рассчитан на то, чтобы оказать психологическое давление на соседние европейские страны.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, объяснив, какой именно месседж противник пытался донести и до украинцев. Также он предположил, какой именно должна быть реакция европейских стран на атаку России 24 марта.

К чему стоит готовиться европейцам?

Рыбачук отметил, что особенность этой атаки не только в том, что противник привлек большое количество дронов, а еще и в том, что он пытался держать напряжение в течение целых суток.

Поэтому одной из целей россиян было истощение украинских противовоздушных сил. Он объяснил, что обычно экипажи, особенно мобильных групп, работают ночью, а днем, когда в небе над Украиной кружили сотни дронов, отдыхают.

Тот факт, что большое количество российских дронов было нацелено именно на Западную Украину, это точно сигнал для европейцев, но также и для украинцев. Помним, как в первые годы войны большое количество украинцев, если не выезжало из страны, то переезжало в западные области. Считалось, что там значительно безопаснее, и некоторое время, в частности по Львову, удары не наносились. Но ситуация изменилась,

– отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Однако сейчас Россия хотела продемонстрировать, что она может дотянуться до любого уголка Украины. Она наносила удары по историческому центру Львова, чтобы, по его мнению, психологически доказать, что ничего святого для нее не существует и что украинцы не могут чувствовать себя безопасными где угодно.

"Также это может быть частичной реакцией на то, что украинские дроны сейчас дотягиваются очень далеко. Даже российский экс-министр обороны Сергей Шойгу заявление, что уже даже Урал не является безопасным местом. Поэтому в ответ на то, что украинские дроны достигают важных военных объектов глубоко в российском тылу, россияне могут демонстрировать свои возможности наносить удары по всей Украине", – подчеркнул он.

В то же время реакция европейских партнеров на действия Кремля должна заключаться в том, чтобы существенно повышать давление на Россию. Украине же нужно, по его словам, не столько увеличивать количество мобильных групп или других способов защиты от российских дронов, сколько пытаться уничтожать центры, где они изготавливаются.

Обратите внимание! Как заметил политтехнолог Михаил Шейтельман, россияне во время атаки 24 марта не достигли целей, которые ставили. После ночной атаки по Украине, утром у политтехнолога сложилось ощущение, что "не все прилетело". Затем стало известно, что ГУР нанесло удар по колонне пусковых установок "Бастион-М" в оккупированном Крыму, и распространилась информация, что Россия использовала только 40% средств поражения. Поэтому, как считает Шейтельман, действия ГУР сорвали полноценную атаку врага, и он начал хаотично стрелять, нацелив неиспользованные дроны на жилые дома, которые менее защищены.

"Нам необходимы высокоточные ракеты, которые бы могли поражать, в частности, пусковые площадки, что расположены неподалеку от территории Украины. Потому что тогда точки запуска дронов будут отодвигаться вглубь России. А это означает, что запас хода дронов будет меньше, так же как и количество взрывчатки, которую они смогут нести", – отметил Олег Рыбачук.

Поэтому, добавил он, сейчас прежде всего надо поражать места производства и запуска дронов ракет, ведь ситуация в мире такова, что антибаллистических ракет до, например, систем Patriot, сегодня будет хронически не хватать. Соответственно Украине необходимо менять тактику противодействия атакам врага, и европейцы должны нам в этом помочь, ведь часть российских дронов и ракет может вскоре наносить удары и по их городам.

