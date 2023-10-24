Армия России атаковала Запорожье двумя ракетами. Обстрел города произошел около 11:27.

Смотрите также Россия снова атаковала Хмельнитчину: что известно о взрывах в регионе

Россияне, вероятно, атаковали баллистикой

По предварительной информации, россияне атаковали баллистическими ракетами с южного направления.

Отметим, что в 11:53 в Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что одна из ракет россиян попала по территории предприятия. Сейчас уточняется место попадания второй ракеты.

По информации Малашко, в результате ударов повреждены здания на территории предприятия. Информация о пострадавших не поступала.

Россия ранее ударила по дому в Запорожье: что известно

Ночью 18 октября армия России нанесла ракетный удар по центру Запорожья. Российские военные попали в многоэтажное здание.

Оккупанты нанесли сразу 6 ракетных ударов с С-300. В результате трагедии погибли 5 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 3 человек, считавшихся пропавшими без вести.

Под завалами дома спасатели нашли молодых супругов. Речь идет о 23-летнем Даниле Коваленко, а также его жене 20-летней Диане Гайдуковой. Пара поженилась прошлой осенью.

По данным Запорожской ОВА, пострадавшие в результате атаки России по Запорожью люди находятся в состоянии средней и легкой тяжести. Их здоровью ничего не угрожает

Во время массированного обстрела Запорожья также получил разрушения Покровский кафедральный собор Запорожской епархии. Там сломаны оконные рамы и поврежден фасад.

Обстреливая Запорожье, российские военные разрушили легендарный стадион "Торпеда", который в свое время являлся домом для футбольного клуба Металлург.

Российские военные совершили теракт возле Харькова

Поздним вечером 21 октября Россия нанесла ракетный удар с С-300 по большому терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. Оккупанты атаковали из Белгородской области.

В результате обстрела погибли шесть мужчин, которые были работниками "Новой почты". Известно, что ранения получили 17 гражданских.

В Харьковской ОВА сообщили, что семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 5 из этих людей находятся в реанимации.