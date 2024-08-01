Оккупанты ударили по железнодорожной станции на Харьковщине: ранена проводница

Россия продолжает атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. Собственно, ночью 1 августа враг нанес ракетный удар по одной из железнодорожных стаций Харьковщины.

Известно, что есть проводница получила ранения. Также сообщается, что повреждены локомотивы и некоторые вагоны.

Смотрите также Россия ударила по железной дороге на Харьковщине: есть изменения в движении поездов

Россия атаковала железнодорожную станцию на Харьковщине

В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы. Женщине оказали первую медицинскую помощь. В "Укрзализныце" сообщили, что от госпитализации она отказалась.

К счастью, этот раз обошлось без жертв.

Кроме этого, среди поврежденного – два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушения путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов внесены точечные изменения, поезда дальнего следования продолжают движение с использованием резервных тепловозов,

– сообщили в компании.