Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне вряд ли подойдут близко к атомным станциям. Они понимают, что тогда ответного удара от Украины не избежать.

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Каких действий ожидать от России зимой

Если бы страна-агрессор решилась ударить по АЭС, то должна понимать, что движение воздуха будет идти на восток. Поэтому все, чем хотела бы навредить Россия, будет ждать ее саму. Вряд ли Владимир Путин решится хоть как-то действовать на атомные станции Украины.

Атомная энергетика находится под контролем мировой общественности. Распыление радиоактивного вещества обернется проблемами даже не для нашего поколения, а для многих последующих. Поэтому я не думаю, что Россия на это пойдет,

– отметил Роман Свитан.

Но удары авиацией по энергообъектам действительно будут. Россия от этого не откажутся. Поэтому для Украины очень важным является рассредоточение генерирующих мощностей. Нужно запускать хотя бы ту часть газовых генераторов, которые передали европейские партнеры.

Это один из основных механизмов, чтобы выдержать эту зиму. Она не будет катастрофической, ведь мы научились бороться с российскими ракетами благодаря более плотной системе ПВО,

– добавил полковник ВСУ в запасе.

Но количество противовоздушной обороны все равно надо увеличивать, так же как механизмы уничтожения россиян. Один из них – самолеты F-16, которые не так давно прибыли в Украину. Даже одна пара может хорошо себя показать и сбить вражеские ракеты.

Также многое будет зависеть от количества и видов вооружения, которое получила Украина вместе с самолетами. Поэтому эту зиму украинцы точно смогут перейти.