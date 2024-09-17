Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що росіяни навряд чи підійдуть близько до атомних станцій. Вони розуміють, що тоді удару у відповідь від України не уникнути.

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Яких дій очікувати від Росії взимку

Якби країна-агресорка наважилась вдарити по АЕС, то має розуміти, що рух повітря йтиме на схід. Тому все, чим хотіла б нашкодити Росія, чекатиме на неї саму. Навряд чи Владімір Путін наважиться хоч якось діяти на атомні станції України.

Атомна енергетика перебуває під контролем світової громадськості. Розпилювання радіоактивної речовини обернеться проблемами навіть не для нашого покоління, а для багатьох наступних. Тому я не думаю, що Росія на це піде,

– зауважив Роман Світан.

Але удари авіацією по енергооб'єктах справді будуть. Росія від цього не відмовляться. Тому для України дуже важливим є розосередження генеруючих потужностей. Потрібно запускати хоча б ту частину газових генераторів, які передали європейські партнери.

Це один з основних механізмів, щоб витримати цю зиму. Вона не буде катастрофічною, адже ми навчилися боротися з російськими ракетами завдяки щільнішій системі ППО,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

Але кількість протиповітряної оборони все одно треба збільшувати, так само як механізми знищення росіян. Один з них – літаки F-16, які не так давно прибули в Україну. Навіть одна пара може добре себе показати й збити ворожі ракети.

Також багато залежатиме від кількості та видів озброєння, яке отримала Україна разом з літаками. Тому цю зиму українці точно зможуть перейти.