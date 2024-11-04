Там работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА.

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В Киевской области работает ПВО

Вечером 4 ноября российские войска в очередной раз запустили ударные БПЛА по украинским регионам. В Киевской области в 22:31 началась тревога.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Уже в 23:11 в Киевской ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских дронов.

В регионе работают силы ПВО,

– говорилось в сообщении.

Там попросили не фотографировать и не снимайте работу защитников.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.