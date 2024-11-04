Там працюють системи протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КОВА.

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У Київській області працює ППО

Ввечері 4 листопада російські війська вкотре запустили ударні БпЛА по українських регіонах. В Київській області о 22:31 почалася тривога.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вже о 23:11 в Київській ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих дронів.

У регіоні працюють сили ППО,

– ішлося в повідомленні.

Там попросили не фотографувати та не знімайте роботу захисників.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.