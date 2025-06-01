Как Украина будет усиливать систему ПВО после рекордного удара "Шахедами": ответ Игната

Россия наращивает производство "Шахедов" и каждую ночь запускает по Украине сотни беспилотников. Сейчас Воздушные силы ВСУ серьезно обсуждают вопрос усиления развития дроновой противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната для "Украинской правды".

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Как Украина будет усиливать систему ПВО

Юрий Игнат рассказал, что 2 июня на совещании Воздушных сил ВСУ командующие серьезно поднимали вопрос усиления развития дроновой ПВО. По его словам, речь идет о зенитных дронах, которые помогают перехватывать воздушные цели.

Сейчас уже готовятся экипажи в различных локациях на территории нашего государства, также будут введены новые подразделения.

Дроновую ПВО раньше больше применяли сухопутные войска, поскольку им нужно решать проблему разведчиков на линии фронта, которые парят десятками, сотнями. Но уже и в глубине страны фиксируются разведывательные БПЛА. Кроме того, что "Шахеды", само собой, каждую ночь атакуют,

– объяснил Игнат.

Он подчеркнул, что развитие зенитных дронов и развитие дронов ПВО "актуально" и постепенно будет давать все более высокие показатели.

Напомним, в ночь на 1 июня российские войска выпустили по Украине 479 средств воздушного нападения. Тогда враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные БПЛА типа "Шахед", а также дроны-перехватчики. По словам Юрия Игната, силы противовоздушной обороны сбили более 200 средств воздушного нападения, а остальные были локально потеряны или подавлены РЭБ.