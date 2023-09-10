Россия атакует Киевщину "Шахедами": в области и столице работает ПВО

В ночь на 10 сентября российские военные запустили дроны-камикадзе по Украине. "Шахеды" летят сразу на нескольких направлениях. Известно, что в Киевской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях.

Информацией по этому поделились в Киевской ОВА. В ведомстве отмечают, что в воздушном пространстве области фиксируют БПЛА, а наши военные отрабатывают по ним.

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В Киевской области сбивают "Шахеды"

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,

– призывают в КОВА.

Также там просят соблюдать информационную тишину. То есть не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших военных. Помните, что подобного рода публикации могут помочь россиянам корректировать огонь во время будущих атак.

А уже в 1:15 воздушную тревогу объявили также в Киеве. Мониторинговые каналы предупреждают жителей столицы, что может быть громко, ведь по "Шахедам" будет работать ПВО.

В 01:33 в КГВА отметили, что в столице работает ПВО. Призываем не стоять у окон, а также не покидать укрытий.

В Киевской области и столице работает ПВО. На Киев еще двигаются БПЛА. Находитесь в укрытиях,

– написал Виталий Кличко в 01:41.

Через несколько минут добавил, что зафиксировано падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы. На места отправляются все службы. Виталий Кличко пообещал позже поделиться деталями.

Что известно об атаке "Шахедами"

Мониторинговые каналы в 23:08 сообщили, что существует угроза атаки БПЛА из Сумской области. Правда, на тот момент не было понятно, какого типа эти дроны.

Уже в 23:23 мониторинговые каналы писали, что существует угроза для Сумской и Черниговской области. И что дроны двигаются на Запад.

В 23:44 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" летят в направлении Нежина, а через 10 минут написали, что следует быть в укрытиях также жителям Прилук.

По состоянию на 00:03, 10 сентября дроны-камикадзе приближались к Киевской области с Черниговщины. А спустя еще 10 минут сообщали об угрозе для жителей Полтавщины.

Воздушные силы в 00:31 известили о том, что "Шахеды" летят в направлении Лубнов и Миргорода. В 00:50 писали еще и о ракетной опасности для жителей Полтавской области.

Собственно, в 00:58 СМИ начали писать о том, что взрывы раздаются на Киевщине. Как мы отмечали выше, в области работает ПВО.



Карта воздушных тревог на 01:12 10 сентября / Скриншот​