Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"
Источник:Минобороны России
В Беларуси 10 февраля стартовали совместные с Россией военные учения "Союзная решительность-2022". Они проходят одновременно на нескольких белорусских полигонах.
Отметим, что маневры российских и белорусских военных проходят на фоне эскалации вокруг Украины.
Важно В течение двух недель Россия может завершить подготовку к масштабному наступлению – CIT
Как отметили в минобороны России, во время учений вооруженные силы двух стран отрабатывают задачи по:
- прекращению и отражению внешней агрессии при ведении оборонной операции,
- а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.
Во время учений выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, поиска, блокировки, уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника,
– говорится на сайте оборонного ведомства России.
Известно, что учения будут продолжаться до 20 февраля.
Россия и Беларусь начали совместные военные учения: смотрите видео
Где разместили российские войска
В настоящее время военные маневры отрабатывают на территории Беларуси, в частности, привлечены полигоны: Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Добавим, что Кремль исключает какие-либо агрессивные планы. В то же время в Европе бьют тревогу – концентрацию войск называют крупнейшей со времен Холодной войны. Однако речь идет не только об угрозе территориальной целостности Украины.
Где разместили российские войска в Беларуси / Фото Минобороны России
Ранее Кремль отправил в соседнее государство самое большое вооружение со времен Холодной войны. Поэтому в Европейском парламенте заговорили о возможной оккупации Беларуси. Депутаты выступили за защиту страны и ее территориальную целостность и независимость.
Как российские войска входили в Беларусь: смотрите видео