Россия и Беларусь начали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"

В Беларуси 10 февраля стартовали совместные с Россией военные учения "Союзная решительность-2022". Они проходят одновременно на нескольких белорусских полигонах.

Отметим, что маневры российских и белорусских военных проходят на фоне эскалации вокруг Украины.

Важно В течение двух недель Россия может завершить подготовку к масштабному наступлению – CIT

Как отметили в минобороны России, во время учений вооруженные силы двух стран отрабатывают задачи по:

прекращению и отражению внешней агрессии при ведении оборонной операции,

а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Во время учений выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы для прекращения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов, поиска, блокировки, уничтожения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника,

– говорится на сайте оборонного ведомства России.

Известно, что учения будут продолжаться до 20 февраля.

Россия и Беларусь начали совместные военные учения: смотрите видео

Где разместили российские войска

В настоящее время военные маневры отрабатывают на территории Беларуси, в частности, привлечены полигоны: Домановский, Гожский, Обуз-Лесневский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Добавим, что Кремль исключает какие-либо агрессивные планы. В то же время в Европе бьют тревогу – концентрацию войск называют крупнейшей со времен Холодной войны. Однако речь идет не только об угрозе территориальной целостности Украины.

Где разместили российские войска в Беларуси / Фото Минобороны России

Ранее Кремль отправил в соседнее государство самое большое вооружение со времен Холодной войны. Поэтому в Европейском парламенте заговорили о возможной оккупации Беларуси. Депутаты выступили за защиту страны и ее территориальную целостность и независимость.

Как российские войска входили в Беларусь: смотрите видео