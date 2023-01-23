У России есть все шансы выжить без Путина, если "выдавит" его из себя, – политолог
Чем дальше заходит война, тем больше становится понятен проигрыш в России. Что будет с этой территорией после проигрыша – пока неизвестно, но у России есть шанс выжить, правда без Владимира Путина и ему подобных.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его словам, в России действительно есть люди, которым нравится режим Путина, ведь они получают от этого значительную выгоду для себя. В то же время для большинства населения, падение террористического режима может открыть новые возможности.
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Есть ли у России будущее
Говоря о будущем России, политолог подчеркнул, что нынешняя преступная власть пытается соединить их будущее с будущим всей России и ее населения, но это не так.
"Они хотят продемонстрировать, что их будущее, будущее России и российского "народа" неотъемлемо связаны, а на самом деле это далеко не так. Россия была до Путина, Россия есть с Путиным и имеет все шансы быть и после Путина, при условии, что Путина искоренит из себя", – сказал Гладких.
Новые возможности для народов России
Валентин Гладких убежден, что избавление от российского террористического режима позволит народам, оказавшимся под контролем Москвы выйти из "тюрьмы народов" и построить свои национальные государства, которые будут работать в интересах граждан, а не господствующих верхушек.
Валентин Гладких рассказывает, как россияне будут отвечать за войну: смотрите видео
В то же время, господствующая верхушка сейчас пытается приравнять их будущее к будущему всего населения, как это сделала Маргарита Симоньян, которая рассказывала, что все россияне окажутся на скамье подсудимых за войну.
"Нынешняя путинская господствующая верхушка это прекрасно понимает, а потому пытается привязать свое будущее с будущим рядовых россиян, как Симоньян эта рассказывала: если мы все проигрываем, то все окажемся на скамье подсудимых трибунала", - сказал Валентин Гладких.
Кто будет отвечать за войну
По словам политолога, к ответственности за разжигание войны будут привлекаться не все россияне, а только причастные к этому.
Не все окажутся на скамье подсудимых трибуналу. Симоньян безусловно окажется вместе со многими другими теми, кто эту войну разжигал, теми, кто эту войну развязал и теми, кто совершал военные преступления и преступления против человечности. Все остальные, кто живет на этой территории, они также будут отвечать, но по мере своей причастности и своей виновности,
– сказал политолог.
Большинство нынешних россиян, не причастных к военным преступлениям, будут отвечать материально, но не напрямую, а косвенно, через государственный бюджет построссийских государственных образований.
Для большинства россиян, если они живут в ауле или где-то в юрте, без туалета, канализации, газа, электричества и интернета, я не думаю, что поражение в этой войне путинского рашистского режима повлечет за собой какое-то ухудшение жизни обитателей аулов и юрт ,
– сказал Гладких.
По мнению политолога, поражение России в войне, напротив, откроет для них новые перспективы и возможности создать что-то созвучное с нынешними достижениями цивилизации.
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