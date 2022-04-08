Россия бездарными фейками пытается откреститься от удара по Краматорску
Источник:телеграм Александра Коваленко
8 апреля российские оккупанты нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Траектория полёта ракеты легко определяется, и она была со стороны оккупированных территорий.
Сейчас российская пропаганда всячески пытается абстрагироваться от этого, очередного военного преступления тем, что у России якобы нет на вооружении ТРК "Точка-У" и российские оккупационные войска их не применяют.
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Это ложь
Во-первых, у России до сих пор в строю находится до 220 ТРК "Точка-У". Полного перевооружения на ОТРК "Искандер-М" до сих пор не проведено и в ряде частей русской армии "Точка-У" стоит в строю.
Во-вторых, ТРК "Точка-У" российскими оккупантами с 24 февраля 2022 года применялась по украинским городам на Донбассе.
Россияне сами признали свое преступление, но впоследствии попытались уничтожить доказательства (неудачно) / Скриншот
Обстрел ж/д вокзала в Краматорске готовился заранее / Скриншот
Россияне применяли "Точка-У" по госпиталю в Угледаре. Но эту информацию сегодня, 8 апреля, стали массировано зачищать из открытых источников.
Например, в англоязычной версии Википедии было удалено упоминание об ударе по Угледару.
В-третьих, известно, что когда у российского контингента, применяющего ОТРК "Искандер", в Беларуси возник дефицит ракет 9М723 и 9М728, в РБ были отправлены десятки российских ТРК "Точка-У".
Данные комплексы применялись по территории Украины и фото и видео фактов тому в открытых источников великое множество.
Переобувание в воздухе
Российская пропаганда точно так же как в 2014 году радовалась когда российские оккупанты сбили авиалайнер рейса МН-17 сегодня радовалась удару по Краматорску, а потом, когда выяснилось, что погибли мирные жители, стала лихорадочно удалять и редактировать сообщения!
Убийцы пытаются замести следы и обвинить во всем украинцев / Скриншот
Возмездия не избежать
То есть, совершив очередное кровавое военное преступление, Россия тут же пытается оправдаться. Бездарно, бессмысленно, ничтожно.
Факт в том, что сколько бы фейков Россия не плодила, наказание за военные преступления настигнет каждого, кто их совершал и даже тех, кто их оправдывал и выгораживал.
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