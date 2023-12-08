Россия ударила по Украине "Шахедами": сколько вражеских дронов удалось сбить

В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". На территории двух областей велась работа ПВО.

Враг ночью "традиционно" запустил по нашей стране очередную партию ударных беспилотников. В Воздушных силах рассказали, насколько хорошо удалось справиться с ними противовоздушной обороне.

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Почти все

Так, оккупанты направили на Украину беспилотники типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска (территория России). В общей сложности противник использовал семь ударных БПЛА. Основное направление удара "Шахедов" – Днепропетровщина. Силы ПВО сбили 5 вражеских целей.

Сколько "Шахедов" сбило ПВО / Фото Воздушные силы

Еще вчера вечером Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных дронов.

Около 21:00 воздушная тревога раздалась в Запорожье и Днепропетровщине. "Шахеды" двигались в направлении Павлограда. Впоследствии стало известно, что очередная группа ударных БПЛА находится в Запорожской области и направляется в направлении Днепропетровской области. Угрозу отменили в 23:11.

Оккупанты обстреляли Харьков

Около 3:00 утра противник ударил по Харькову ракетами С-300 с территории Белгородщины. В общей сложности враг выпустил по городу 6 зенитных управляемых ракет. По словам местных властей, попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах. Также есть раненые. Это 36-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Еще один раненый – 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.