Россия близка к провалу на Юге: может ли она вместо этого атаковать с Севера
Что касается активности россиян на северном фронте, то нужно посмотреть, что это за российские военные. Проект "Белорусский Гаюн", уже долгое время отслеживающий ситуацию в Беларуси, дает оценку и говорит – это мобилизованные.
Об этом 24 каналу рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он также отметил, что с этим трудно не согласиться, ведь эти российские военные и не выглядят подготовленными, и в первую очередь – направляются к полигонам.
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Я предполагаю, что такое размещение российских военных связано с тем, что все российские полигоны уже заполнены. Поэтому, вероятно, Лукашенко попросили, чтобы он также занимался подготовкой мобилизованных у себя на территории,
– говорит специалист.
Учитывая все это, мы можем предположить, что Лукашенко оказывает материальную и техническую помощь россиянам в войне против Украины.
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"Пока, это выглядит, как стратегия Лукашенко – помогать россиянам во что бы то ни стало, только бы не вступать ногами солдат в войну против нас", – резюмирует Михайлов.
Что происходит в Беларуси: новости
- Накануне самопровозглашенный президент Лукашенко рассказывал о совместной с Россией военной группировке. Уже известно, что кремлевская его часть вскоре прибудет в Беларусь.
- Недавно Лукашенко заявил, что в региональную группировку войск Беларуси и России войдут 70 тысяч солдат. В стране уже началась скрытая мобилизация.
- Беларусь продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. Во временно оккупированный Крым прибыл очередной эшелон с оружием.