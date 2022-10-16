Про це 24 каналу розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він також зазначив, що з цим важко не погодитись, адже ці російські військові і не виглядають на підготовлених, і насамперед – прямують до полігонів.

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Я припускаю, що таке розміщення російських військових пов’язане із тим, що всі російські полігони вже заповнені. Тому, ймовірно, Лукашенка попросили, аби він також займався підготовкою мобілізованих у себе на території,

– каже фахівець.

З огляду на все це, ми можемо припустити, що Лукашенко надає матеріальну та технічну допомогу росіянам у війні проти України.

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"Поки що, це виглядає, як стратегія Лукашенка – допомагати росіянам будь-як, тільки б не вступати ногами солдатів у війну проти нас", – резюмує Михайлов.

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