Про це 24 каналу розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він також зазначив, що з цим важко не погодитись, адже ці російські військові і не виглядають на підготовлених, і насамперед – прямують до полігонів.
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Я припускаю, що таке розміщення російських військових пов’язане із тим, що всі російські полігони вже заповнені. Тому, ймовірно, Лукашенка попросили, аби він також займався підготовкою мобілізованих у себе на території,
– каже фахівець.
З огляду на все це, ми можемо припустити, що Лукашенко надає матеріальну та технічну допомогу росіянам у війні проти України.
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"Поки що, це виглядає, як стратегія Лукашенка – допомагати росіянам будь-як, тільки б не вступати ногами солдатів у війну проти нас", – резюмує Михайлов.
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