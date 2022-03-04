Цель агрессора ясна – Россия не хочет, чтобы людей эвакуировали на территорию Украины. Об этом на брифинге рассказал нардеп и журналист Сергей Лещенко.

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Он добавил, что Россия не давала ответ на запросы Красного креста. А те в свою очередь не фиксировали эти случаи как военное преступление России.

Это время положить конец, время проводить эвакуации украинских мирных жителей с территорий военных действий,

– подчеркнул Лещенко.

Кстати, 1 марта министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в международные гуманитарные структуры: Красный крест, ООН и ОБСЕ. Она отметила, что Украина ожидала большей помощи от них, ведь международно признанный нейтральный статус позволяет им оказывать помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов.