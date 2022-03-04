Мета агресора зрозуміла – Росія не хоче, щоб людей евакуйовували на територію України. Про це під час брифінгу розповів нардеп та журналіст Сергій Лещенко.

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Він додав, що Росія не давала відповіді на запити Червоного хреста. А ті, своєю чергою, не фіксували ці випадки як військовий злочин Росії.

Цьому час покласти край, час проводити евакуації українських мирних мешканців з територій воєнних дій,

– наголосив Лещенко.

До речі, 1 березня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних структур: Червоного хреста, ООН та ОБСЄ. Вона зауважила, що Україна очікувала більшої допомоги від них, адже міжнародно визнаний нейтральний статус дає їм змогу надавати допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів.

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