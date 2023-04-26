Журналисты из собственных источников в силовых структурах получили эту вражескую инструкцию. Там говорится, какое количество техники будет на российском параде и что якобы должен сделать оператор комплекса радиоподавления "Силок-01" в случае атаки дронами.
Смотрите также Намек на майские "праздники": Жданов предположил, зачем в кабинете Буданова карта Москвы
О чем говорится во вражеских документах
В случае обнаружения в эфире канала управления БПЛА оператор представляет команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим помех в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут,
– написали россияне в инструкции.
Также они подчеркивают, что в случае обнаружения беспилотника нужно доложить об этом в органы ФСБ. В инструкции написан номер телефона подполковника службы Литвинова. Именно ему нужно звонить по телефону.
Инструкция оператору комплекса радиоподавления "Силок-01"
Кроме того, журналисты получили документы, в которых говорится, какое количество вражеской техники примет участие в параде 9 мая. Речь идет о:
- свыше 40 российских танках. В частности, двенадцать Т-72, двенадцать – Т-80, двенадцать – Т-90 и пять – "Армат";
- десять гаубиц "Мста-С";
- восемь ракетных комплексов "Искандер";
- восемь ЗРК "С-400";
- ориентировочно 100 разных БТРов и боевых машин.
Сколько российской техники будет участвовать в параде 9 мая
Как будут размещены колонны на вражеском параде
Парад 9 мая в Москве: коротко
- На 9 мая в России будет только один иностранный лидер – это президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он приедет накануне и останется на параде.
- В Кремле из-за этого поспешили оправдаться и заявили, что якобы это связано с тем, что "дата не круглая".
- РосСМИ также написали, что Красную площадь в России закроют минимум на 2 недели – с 27 апреля по 10 мая. Пишут, что это связано с подготовкой к параду.
- 26 апреля украинская разведка посоветовала россиянам на 9 мая не идти на парад. Главное управление разведки объяснило, что там возможна опасность. Обычных граждан России призвали находиться подальше от военных преступников и военных объектов, "которые могут использоваться в агрессии так называемой России против Украины". Детальнее заявление нашей разведки можно прочитать здесь.