Журналисты из собственных источников в силовых структурах получили эту вражескую инструкцию. Там говорится, какое количество техники будет на российском параде и что якобы должен сделать оператор комплекса радиоподавления "Силок-01" в случае атаки дронами.

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О чем говорится во вражеских документах

В случае обнаружения в эфире канала управления БПЛА оператор представляет команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим помех в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут,

– написали россияне в инструкции.

Также они подчеркивают, что в случае обнаружения беспилотника нужно доложить об этом в органы ФСБ. В инструкции написан номер телефона подполковника службы Литвинова. Именно ему нужно звонить по телефону.



Инструкция оператору комплекса радиоподавления "Силок-01"

Кроме того, журналисты получили документы, в которых говорится, какое количество вражеской техники примет участие в параде 9 мая. Речь идет о:

свыше 40 российских танках. В частности, двенадцать Т-72, двенадцать – Т-80, двенадцать – Т-90 и пять – "Армат";

десять гаубиц "Мста-С";

восемь ракетных комплексов "Искандер";

восемь ЗРК "С-400";

ориентировочно 100 разных БТРов и боевых машин.



Сколько российской техники будет участвовать в параде 9 мая



Как будут размещены колонны на вражеском параде

Парад 9 мая в Москве: коротко