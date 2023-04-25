Чтобы хоть как-то оправдаться, Кремль стал объяснять, почему это произошло. РосСМИ со ссылкой на рупора Путина сообщили, что якобы в этом году "дата не круглая", пишет 24 Канал.
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Что известно о визите Жапарова на 9 мая
Спикер российского пропагандиста заявил, что Владимир Путин выступит 9 мая.
Специальных приглашений иностранным лидерам на парад победы в этом году не было, дата не круглая,
– попытался оправдаться Песков.
Также он заявил, что в канун 9 мая в Россию приедет только лидер Кыргызстана. Именно он и останется на параде 9 мая. Больше никаких лидеров в стране не будет. Не приедет даже Лукашенко.
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В России боятся из-за безопасности 9 мая
- 9 мая в России отменили ежегодную ватную акцию "Бессмертный полк". Ранее на улицы российских городов выходили граждане, стремившиеся "отпраздновать подвиги дедов". Однако в этом году акцию в формате офлайн отменили, ее якобы должны провести онлайн.
- Также Кремль отменил парады в Курской и Белгородской областях. Не будет мероприятий и во временно оккупированном Крыму. Причину Москва назвала. Такие действия предприняли якобы в целях безопасности. Однако Россия не уточнила, что грозит парадам.
- Стоит отметить, что парад в Москве проведут. Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко напомнил, что в 2022 году во время парада не летали самолеты. Россияне заявили о погоде, однако нардеп уточнил – на самом деле они боялись.