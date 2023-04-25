Чтобы хоть как-то оправдаться, Кремль стал объяснять, почему это произошло. РосСМИ со ссылкой на рупора Путина сообщили, что якобы в этом году "дата не круглая", пишет 24 Канал.

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Что известно о визите Жапарова на 9 мая

Спикер российского пропагандиста заявил, что Владимир Путин выступит 9 мая.

Специальных приглашений иностранным лидерам на парад победы в этом году не было, дата не круглая,

– попытался оправдаться Песков.

Также он заявил, что в канун 9 мая в Россию приедет только лидер Кыргызстана. Именно он и останется на параде 9 мая. Больше никаких лидеров в стране не будет. Не приедет даже Лукашенко.

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В России боятся из-за безопасности 9 мая