Действительно, кремлевское окружение Путина, предоставляя ему информацию, приукрашивает ее, чтобы не попасть под раздачу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, что Путин и сам уже понимает, что у его армии большие проблемы.
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Путину это было бы выгодно
Эйдман отметил, что российский диктатор хочет заморозить войну в ситуации, в которой она находится. Но это сейчас невозможно.
Также он боится выступить с такой инициативой, сказать, что Россия достигла своих целей в так называемой СВО и может остановиться. Это бы ему было выгодно,
– подчеркнул политолог.
При этом Украина все равно не остановила бы свое контрнаступление. Но, по мнению собеседника, Путин бы тогда позиционировал миру Россию как страну, которая хочет мира.
Западу в такой ситуации было бы сложнее оказывать помощь Украине. Ведь начались бы претензии со стороны мощного пацифистского движения, которое бы осуждало его,
– предположил Эйдман.
Однако Путин боится пойти на такой шаг. Политолог отметил, что, как все слабые люди, российский диктатор боится свою слабость проявить.
"Он считает, что тогда на него набросятся и сожрут. Путину кажется, если он первым выступит с мирной инициативой, то мир решит, что у России нет ресурсов и сил, чтобы продолжать войну", – подчеркнул он.
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Не может остановиться
Как отметил Эйдман, Путин так рассуждает и сам, потому что это типичная логика преступного мира, воспитавшего его.
Поэтому он считает, что "вор в законе", которым он себя видит, должен всегда "быковать" и не демонстрировать свое бессилие,
– уверен собеседник.
Он отметил, что российский диктатор ожидает такого предложения со стороны Запада. Однако Украина и союзники не пойдут на это.
"Именно поэтому Путин вынужден продолжать бессмысленные наступательные операции, которые разрушительны для российских войск. Но остановиться не может", – отметил он.
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Что происходит в кремлевском окружении российского диктатора
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов уверен, что уже больше года в стране-агрессоре ищут замену Путину. По его словам, то, что произойдет на самом деле в Кремле, мы не увидим. Расскажут, что "кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки".
- Более того, Буданов утверждает, что российские элиты обсуждают кандидатуры на пост президента страны-агрессора. Однако глава ГУР отказался называть имена.
- Вместе с тем министр обороны Германии Борис Писториус высказался о нестабильных позициях Путина во власти. Это связано с поражениями российской армии в войне.
- Писториус заметил, что "многие люди из старой номенклатуры отворачиваются от Путина". Однако это происходит в кулуарах и негромко.