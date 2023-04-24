Действительно, кремлевское окружение Путина, предоставляя ему информацию, приукрашивает ее, чтобы не попасть под раздачу. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, что Путин и сам уже понимает, что у его армии большие проблемы.

По теме Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минируют пляжи

Путину это было бы выгодно

Эйдман отметил, что российский диктатор хочет заморозить войну в ситуации, в которой она находится. Но это сейчас невозможно.

Также он боится выступить с такой инициативой, сказать, что Россия достигла своих целей в так называемой СВО и может остановиться. Это бы ему было выгодно,

– подчеркнул политолог.

При этом Украина все равно не остановила бы свое контрнаступление. Но, по мнению собеседника, Путин бы тогда позиционировал миру Россию как страну, которая хочет мира.

Западу в такой ситуации было бы сложнее оказывать помощь Украине. Ведь начались бы претензии со стороны мощного пацифистского движения, которое бы осуждало его,

– предположил Эйдман.

Однако Путин боится пойти на такой шаг. Политолог отметил, что, как все слабые люди, российский диктатор боится свою слабость проявить.

"Он считает, что тогда на него набросятся и сожрут. Путину кажется, если он первым выступит с мирной инициативой, то мир решит, что у России нет ресурсов и сил, чтобы продолжать войну", – подчеркнул он.

Почему Путин боится закончить войну: смотрите видео

Не может остановиться

Как отметил Эйдман, Путин так рассуждает и сам, потому что это типичная логика преступного мира, воспитавшего его.

Поэтому он считает, что "вор в законе", которым он себя видит, должен всегда "быковать" и не демонстрировать свое бессилие,

– уверен собеседник.

Он отметил, что российский диктатор ожидает такого предложения со стороны Запада. Однако Украина и союзники не пойдут на это.

"Именно поэтому Путин вынужден продолжать бессмысленные наступательные операции, которые разрушительны для российских войск. Но остановиться не может", – отметил он.

Обратите внимание 4 сценария войны, гибель президентов и удар по Кремлю: NYT проанализировал "слитый документ"

Что происходит в кремлевском окружении российского диктатора